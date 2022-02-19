Красноярск, 19 февраля, 2022, 12:03 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 7897 новых случаев заражения коронавирусом, 343 человека госпитализированы в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители зарегистрированы в города Красноярск, Ачинск, Канск, Ачинском и других районах. Таким образом, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 295 195.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 205 489 человек, в том числе 5102 за последние сутки. Скончались на сутки 23 ковид-пациента, а всего жертвами коронавируса стали 9785 человек.