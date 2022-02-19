Киев, 19 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Мюнхен планирует встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, вице-президентом США Камалой Харрис. Он намерен попросить их о военной и финансовой поддержке, передает пресс-служба офиса Зеленского.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Зеленский примет участие в конференции безопасности и после вернется в Киев. Он «ожидает конкретных договоренностей о предоставлении» Украине допподдержки «для усиления устойчивости», отмечается в сообщении.

Ранее в ДНР и ЛНР начали массовую эвакуацию жителей в РФ, объяснив меру угрозой нападения ВСУ.

В Ростовской области (РФ), где размещают беженцев, объявили режим ЧС.