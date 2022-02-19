Токио, , 11:48 — REGNUM Зеркало безопасности дорожного движения, оснащенное светодиодами и искусственным интеллектом (ИИ), тестируют власти Фудзиеды (префектура Сидзуока, Япония) для предотвращения частых аварий на перекрестках, передает The Mainichi.

Искусственный интеллект Connpass.com

В выпуклом зеркале находится камера с датчиком движения и система ИИ, которая способна распознавать грузовики, мотоциклы, легковые автомобили, приближающиеся к перекрестку, и включать зеркало безопасности, чтобы призвать водителей или снизить скорость, или остановиться.

13-дневный тест, который продлится до 28 февраля, является одним из первых в своем роде в Японии, пишет ИА Красная Весна.

Столкновения на перекрестках составляют около 30% местных ДТП.

Технология ИИ, используемая в камере, разработана Oki Electric Industry Co., а зеркало с подсветкой — производителем зеркал заднего вида Murakami Corp.