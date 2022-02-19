Пермь, 19 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В больницах Пермского края к 19 февраля 345 граждан с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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113 из них подключены к аппаратам ИВЛ. А скончались от ковида уже 8133 человека.

Всего в Прикамье выявили уже 277 678 носителей коронавируса. Выздоровели 194 222 пациента.