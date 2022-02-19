Кызыл, 19 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Туве за прошедшие сутки подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, лидером по приросту остаётся Кызыл, где выявлено 33 новых носителя.

Министерство здравоохранения Тувы Ковидный стационар

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«Из 111 заболевших мужчин — 36, женщин — 75. По возрасту: детей до 17 лет — 18, от 18−49 лет — 47, 50−64 лет — 17, старше 65 лет — 17. Работников образования — 17, здравоохранения — 16», — отметили в ведомстве.

Таким образом, общее число выявленных случаев инфицирования с начала года достигло 11 852.

В ковидных стационарах республики, по данным на 19 февраля, лечатся 567 пациентов. Состояние 99 больных оценивается, как тяжёлое, 12 подключены к аппаратам ИВЛ. Занятость коечного фонда опустилась ниже 46%.