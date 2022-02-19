Киев, 19 февраля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский отправится выступать на Мюнхенской конференции по безопасности, но вернётся в Киев в этот же день. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает офис президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

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Напомним, что ранее было запланировано, что Зеленский выступит с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. По данным различных источников, Зеленский был намерен упрекнуть страны Запада за то, что они раздули истерику вокруг якобы готовящегося вторжения России на Украину.

При этом все последние дни украинские вооруженные формирования в Донбассе выстраивались в боевые порядки для атаки на Луганскую и Донецкую Народные Республики.

Вечером 18 февраля власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации мирного населения Донбасса. Утром 19 февраля в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Стали звучать заявления, что Зеленскому в такой непростой момент не нужно ехать на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Однако президент Украины не стал к ним прислушиваться. Тогда президент США Джозеф Байден в своем выступлении прямо сказал, что решение Зеленского ехать на конференцию — не самое мудрое решение.