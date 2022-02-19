Калуга, 19 февраля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Калужской области пройден пик заболеваемости пятой волны COVID-19. Началось постепенное снижение. Вакцинировано от ковида 94,27% взрослого населения области от плана. Коллективный иммунитет составляет 61,2% (61,9% по РФ). Об этом 19 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Среднесуточный охват тестированием — 517,8 на 100 тыс. населения. Ежедневно обследуются более пяти тысяч пациентов. 1 900 и — экспресс-методом. Правительством области дополнительно выделено 29,9 млн рублей на лекарственные препараты для амбулаторного лечения. Региональным минздравом также закуплено 58 тыс. 325 экспресс-тестов для качественного определения антигена SARS-СоV-2 в домашних условиях. Они распределены по медицинским организациям региона. Организована бесконтактная выписка и доставка лекарств, и экспресс-тестов амбулаторным больным с участием волонтёров.

Каникулярный период существенно улучшил эпидситуацию в регионе. Количество заболевших школьников в настоящее время составляет примерно 2,8%, стабилизировалась ситуация и с заболеваемостью учителей. В связи с этим принято решение о возобновлении с 21 февраля обучения в школах, колледжах, техникумах и в вузах области в очной форме. Также в очной форме продолжатся занятия в организациях дополнительного образования.

«Коллективный иммунитет не позволил инфекции распространиться по всей области и заразить ещё большее количество людей. Мы знаем, что в некоторых регионах заболеваемость доходила до трёх с лишним тысяч на один миллион населения в сутки. У нас выше полутора тысяч не поднималась эта цифра. Нас эта волна не захлестнула так сильно, потому что был высокий процент вакцинации», — отметил заместитель губернатора Константин Горобцов.