Уфа, 19 февраля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Штаб для оказания помощи жителям ЛНР и ДНР развернули в Башкирии. Об этом 19 февраля сообщил глава региона Радий Хабиров.

Вячеслав Яковенко ИА Красная Весна Паспорт ЛНР

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«Мы готовы принять эвакуированных у нас в республике. У нас создан оперативный штаб … возглавляет его зампремьер-министра правительства Забелин Максим Васильевич», — отмечается в сообщении.

По его словам, жители региона сами отреагировали на ситуацию и предлагают эвакуированным жилье и помощь.

Пресс-служба главы Башкирии сообщила, что в регионе готовы разместить жителей ЛНР и ДНР — проходят совещания и прорабатываются необходимые механизмы.