Вашингтон, 19 февраля, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Назван список номинантов на включение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита в нынешнем году. Об этом 19 февраля сообщает ESPN US

keijj44 Баскетбол

В список финалистов вошли чемпион Олимпиады Тим Хардуэй-старший, четырехкратный чемпион североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе клуба «Сан-Антонио Спёрс» Ману Джинобили и известный тренер Джордж Карл.

Также в него вошли лёгкий форвард команды «Лос-Анджелес Лейкерс» Майкл Купер, известные игроки Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) Суин Кэш и Линдси Уэйлен, признававшийся лучшим игроком среди студентов Маркес Джонсон, опытный судья НБА Хью Эванс, университетский тренер Боб Хаггинс, тренер женской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) и WNBA Марианн Стэнли и тренер Лета Эндрюс.

Отметим, окончательный список новых членов Зала славы баскетбола будет назван 2 апреля в Новом Орлеане.