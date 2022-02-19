Майминский район, Алтай, 19 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего жертвами COVID-19 в республике стали 630 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 30 594. За сутки коронавирус выявлен у 162 человек. Лидерами по приросту остаются Майминский район и Горно-Алтайск, где диагноз подтвердился у 60 и 51 местного жителя соответственно.

«Число выздоровевших пациентов: за отчетные сутки — 66, за весь период — 24 907. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 1062, за весь период — 406 159», — добавили в оперштабе.