Бразилиа, 19 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Число жертв наводнения и оползней в городе Петрополис (Бразилия) выросло до 136, пишет Globo.

Storm05 Оползень

Среди погибших — 22 несовершеннолетних ребенка. Полиция получила 216 заявлений о пропавших без вести.

Поисковые работы продолжаются, в поисках людей и устранении разрушений заняты волонтеры, привлечены военные.

В регионе, где по оценкам местных служб столь мощного дождя не было с 1932 г., сохраняется дождливая погода.