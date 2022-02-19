Киев, 19 февраля, 2022, 09:44 — ИА Регнум. Заседание трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированное на утро 19 февраля, не состоится. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Следите за развитием событий в трансляции: «Украина атакует Донбасс. ДНР и ЛНР эвакуируют граждан в Россию — трансляция»

Напомним, что накануне, 18 февраля, власти ДНР и ЛНР объявили о начале эвакуации граждан республики в Россию в связи с угрозой нападения со стороны Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что не намерен вести переговоры с Донбассом.

После начала эвакуации украинская сторона предложила провести заседание Контактной группы, однако представители ДНР и ЛНР заявили о бессмысленности переговоров.

Затем появилась информация о том, что заседание может пройти утром 19 февраля. Однако источник сообщает, что никакого заседания не будет — украинская сторона так и не продемонстрировала готовности к реализации Комплекса мер, не предоставила четких и конкретных предложений.