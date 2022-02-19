Челябинск, 19 февраля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. В Челябинской области с COVID-19 справились ещё 4424 пациента. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выздоровели 199 397 граждан. А подтверждено уже 254 408 случаев заражения коронавирусом.

Больных COVID-19 насчитывается 46 911 человек. Скончался от этой болезни ещё 21 пациент.