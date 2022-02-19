Ханты-Мансийск, 19 февраля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Югре с COVID-19 справились уже 135 738 пациентов. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Лабораторно подтвердили в регионе с начала пандемии 179 315 случаев заражения коронавирусом. Из числа новых пациентов у 55 выявили пневмонию, а у 2260 ОРВИ.

2282 гражданина скончались от COVID-19.