Элиста, 19 февраля, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Калмыки за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 273 человека, выписаны с выздоровлением 296 пациентов. Такие данные ИА REGNUM привели в региональном оперштабе 19 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В Калмыкии по-прежнему работает пять ковидных госпиталей. где лечение получают 387 пациентов с COVID-19. В тяжелом состоянии остаются 18 человек, пятеро из низ подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 45 150 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 37 532 пациента. Не смогли справиться с ковидом 804 жителя республики.