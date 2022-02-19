Улан-Удэ, 19 февраля, 2022, 09:07 — ИА Регнум. В Бурятии за минувшие сутки от COVID-19 излечились 1072 человека. Всего к настоящему времени коронавирус победили 91 196 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 115 283, 46% из которых приходится на жителей Улан-Удэ. За прошедшие сутки в республике выявлено 1078 новых носителей.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2770 (+11) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет — 10 чел.)», — отметили в оперштабе.