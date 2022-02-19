Барнаул, 19 февраля, 2022, 08:51 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 19 февраля 2022 года вакцинированы 1 329 698 человек (всего +2606 за сутки), в том числе 1680 детей возрастом 12−17 лет (0 за последние четверо суток).

Вакцина

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Из общего числа привитых 62 871 житель региона получил первую прививку (на 2724 меньше, чем сутками ранее). Число полностью привитых граждан составило 1 181 717 (+3501 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 85 010 ревакцинированных (+337 за последние сутки).

К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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