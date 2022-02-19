Берлин, , 08:41 — REGNUM Глава фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених считает, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник перешел всякие границы, потребовав от официального Берлина предъявить ультиматум президенту России Владимиру Путину. Об этом Мютцених заявил в интервью медиагруппе Funke.

Андрей Мельник МЗС України

Напомним, что посол Украины Мельник потребовал, чтобы канцлер Германии Олаф Шольц предъявил российскому лидеру Владимиру Путину ультиматум об «отводе российских войск от границ Украины» во время своего официального визита в Москву 15 февраля.

«Только четкий и ясный ультиматум Путину с крайним сроком, чтобы он приказал своим вооруженным полчищам вернуться [в Россию] не позднее 16 февраля, может спасти мир во всем мире», — говорил тогда Мельник.

Шольц, конечно, ничего такого не сделал во время своей поездки в Москву.

Мютцених считает, что такое требование от посла Украины к германскому канцлеру — это переход границ дозволенного для дипломатического представителя другой страны. Поведение посла Мельника является деструктивным.

«Поведение посла Украины в Германии при этом далеко не полезно. В частности, своим требованием, чтобы канцлер Германии предъявил ультиматум российскому президенту, он перешел границы», — сказал Мютцених.

Германский политик подчеркнул, что посол Мельник прекрасно знает о том, что власти ФРГ прикладывают усилия к тому, что конфликт в Донбассе был решен дипломатическим путем в рамках «нормандского формата» и Минских соглашений.