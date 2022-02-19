Иркутск, 19 февраля, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 19 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7888 человек, причём 15 (-1) из них погибли за последние сутки.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 223 591 (+2862 за сутки). Это на 153 случая меньше, чем сутками ранее.

Госпитализированы 3890 (-93 за сутки). В то же время излечились 165 902 пациента (+1695 за сутки).

Ещё 627 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2).

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