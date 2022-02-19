Москва, 19 февраля, 2022, 07:21 — ИА Регнум. Ракетно-космический центр «Прогресс» отправил в Центральный научно-исследовательский институт машиностроения бак горючего ракеты-носителя «Союз-5» для проведения статических испытаний. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Vpk.name Ракета-носитель Союз-5

Отправленный на статические испытания бак будет использоваться в первой ступени носителя. В настоящее время специалисты предприятий Роскосмоса завершают испытания, подтверждающие прочность изделия и его допуск к холодным и огневым испытаниям.

Испытания на прочность проходят в два этапа. На первом этапе имитируется транспортировка бака, на втором — воздействие на изделие ракетного двигателя РД-171МВ при проведении огневых стендовых испытаний. В Роскосмосе отмечают, что статические испытания бака первой ступени «Союза-5» станут значительным шагом к запуску производства носителя нового поколения.

Ракета-носитель «Союз-5» (ранее известная как «Иртыш») разрабатывается для выведения на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезного груза. Запуски нового носителя будут проводиться с космодрома Байконур. Начало лётных испытаний планируется на 2024 год.