Тегеран, , 07:41 — REGNUM 18 февраля министр сельского хозяйства, животноводства и снабжения Бразилии Тереза Кристина Корреа да Коста Диасподчеркнула, что во время своей поездки в Исламскую Республику она намерена обсудить текущий торговый баланс между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Обращаясь к участникам встречи, министр отметила, что латиноамериканская страна хочет сохранить уровень экспорта и расширить импорт из Исламской Республики, чтобы достичь торгового баланса в сельскохозяйственных обменах.

Что касается цели ее визита в Иран, она подчеркнула, что Бразилия стремится расширять сельскохозяйственное сотрудничество с целью организации поставок качественных и доступных продуктов питания по всему миру.

«Учитывая технологический потенциал и подходящие земли для выращивания в Бразилии, страна готова привлечь иранских инвесторов. Таким образом, переговоры позволят достичь консенсуса в этом отношении», — заявила Диас.

Ссылаясь на тот факт, что сельское хозяйство и животноводство являются современными и развитыми областями в латиноамериканской стране, министр подчеркнула, что Бразилия может помочь другим странам в плане продовольственной безопасности благодаря своим достижениям в этой отрасли.