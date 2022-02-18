Вена, 19 февраля, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Руководство ОБСЕ — председатель организации, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь Хельга Мария Шмид — призвало к отказу от применения силы на востоке Украины. Это следует из их совместного заявления, распространённого пресс-службой организации в ночь на 19 февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ОБСЕ

ОБСЕ «Мы глубоко обеспокоены сообщениями о значительном росте вооружённого насилия на востоке Украины. Мы вновь заявляем о необходимости воздерживаться от применения силы, а также деэскалации и без того напряженной ситуации. Сдержанность, диалог и ответственность имеют первостепенное значение».

По мнению Рау и Шмид, усилия по содействию миру, стабильности и безопасности в регионе подрывает «возрастающая враждебная и подстрекательская риторика», повышающая риски дальнейшей конфронтации и эскалации.

«Это надо остановить».

Как следует из заявления, все сообщения о военных действиях ВСУ против ДНР и ЛНР, проводимых и ожидаемых, ОБСЕ считает дезинформацией.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден заявил, что Россия в предстоящие дни якобы попытается атаковать Украину.