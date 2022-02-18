Майнц, Германия, 19 февраля, 2022, 01:01 — ИА Регнум. 18 февраля леверкузенский «Байер-04» в матче 23-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 потерпел поражение от «Майнца» со счетом 2:3. Игра проходила в Майнце на стадионе «Кофас Арена».

Www.psg.fr Мусса Диаби

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Аарон Кариколь (57'), Жан-Поль Бетью (84') и Маркус Ингвартсен (88'). Два гола «фармацевтов» забили Патрик Шик (35' Керем Демирбай) и Лукас Аларио (74' Мусса Диаби).

Желтые карточки получили Амин Адли (31'), Керем Демирбай (56'), Аарон Кариколь (66') и Маркус Ингвартсен (90+5'). На матче работала бригада арбитров во главе с Бенджамином Кортусом.

Статистика матча («Майнц-05» / «Байер-04»)

Удары 17/8

Удары в створ 5/6

Владение 43%/57%

Угловые 6/2

Нарушения 15/13

Составы команд:

«Майнц»: Центнер, Белл, Ньякат, Хак, Кариколь, Стах (Баррейру, 90'), Джэсон (Штегер, 69'), Беркардт (Бургзорг, 82'), Видмер, Кор (Бетью, 82'), Онисиво (Ингвартсен, 82').

«Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг, Хинкепи, Андрих, Демирбай (Арангис, 71'), Диаби, Виртц, Адли (Паулиньо, 71'), Шик (Аларио, 48').

«Майнц-05», одержав десятую победу в сезоне и набрав 34 очка, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Байер» с 41-м очком остался на третьей позиции.