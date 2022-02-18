Элиста, 19 февраля, 2022, 00:51 — ИА Регнум. В Калмыкии участие в прививочной кампании от COVID-10 приняли 18 детей, сообщили ИА REGNUM в министерстве здравоохранения республики.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Состояние получивших первую COVID-прививку подростков удовлетворительное, за ними организовано медицинское наблюдение.

Калмыкия получила партию антиковидной вакцины для детей в объёме 240 доз вакцины. Препарат будет распределяться по запросам из районных муниципалитетов.