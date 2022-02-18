Рим, 18 февраля, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Итальянская телерадиокомпания Mediaset в пятницу, 18 февраля, сообщила своей аудитории, какие из стран ЕС «наиболее уязвимы к возможной блокировке импорта российского газа».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Доля российского газа в энергетике Италии составляет 19% (в Германии — 12%). Среди общего объема поставок газа в Италию — 43%.

Более «уязвимыми», чем Италия, являются Латвия, Словакия и Венгрия, сказано в публикации.

Слова о возможной «блокировке» или «остановке» поставок газа и в России в последние недели все чаще встречаются в высказываниях европейских политиков и в публикациях СМИ. До февраля 2022 года такие формулировки использовались крайне редко.

За год с начала 2021 года стоимость газа для потребителей Италии выросла почти вдвое (с 70 центов до 1,37 евро за кубометр), стоимость электричества — более чем в два раза (с 20 до 46 центов за кВт/ч). Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности. Большую часть используемой энергии Италия импортирует, все АЭС в стране были закрыты в начале XXI века посленесколькихреферендумов. В 2021—2022 году власти выделили уже более 10 млрд евро на «амортизацию роста тарифов» для граждан и бизнеса.