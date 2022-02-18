Майнц, Германия, 18 февраля, 2022, 22:45 — ИА Регнум. Новичок «Байера-04» Сердар Азмун не попал в заявку леверкузенского клуба на матч 23-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 с «Майнцем-05». Игра пройдет в Майнце на стадионе «Кофас Арена».

Tasnim News Agency Сердар Азмун

Стартовые составы команд:

«Майнц-05»: Центнер, Белл, Ньякат, Хак, Кариколь, Стах, Джэсон, Беркардт, Видмер, Кор, Онисиво.

Запасные: Бетью, Баррейру, Ингвартсен, Бросински, Штегер, Тауэр, Райсс, Немет, Бургзорг.

«Байер-04»: Градецки, Та, Тапсоба, Фримпонг, Хинкепи, Андрих, Демирбай, Диаби, Виртц, Адли, Шик.

Запасные: Паулиньо, Аларио, Арангис, Грилль, Синкгравен, Фосу-Менса, Паласиос, Ломб.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Бенджамином Кортусом. Ассистенты главного судьи — Флориан Хефт и Жан Клеменс Нитцель.

На данный момент «Байер-04» с двенадцатью победами и 41-м очком занимает чистое третье место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. «Майнц-05», набрав 31 очко, располагается на девятой позиции.