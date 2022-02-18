Тюмень, 18 февраля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В Тюменской области повторная проверка частных клиник, которые проводят ПЦР-тестирование на коронавирус, показала тенденцию к снижению стоимости анализа. Об этом сообщает региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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Ранее были предоставлены активистами ОНФ в правительство Тюменской области данные мониторинга доступности ПЦР-тестирования. Из общего числа респондентов бесплатно прошли обследование только 70%, остальным пришлось заплатить за анализ. Почти 15% опрошенных отдали за исследование от 1,5 до 2 тыс. рублей, еще 6% заплатили свыше двух тысяч рублей.

Сейчас цена снижена от 1,3 тыс. рублей до 1,9 тыс. Как отметил член регионального штаба ОНФ Андрей Медведев, одна из возможных причин высоких цен на ПЦР-тестирование — отсутствие у частных медицинских центров собственных лабораторий в Тюменской области и необходимость транспортировки взятых у граждан биоматериалов за пределы региона.

«Мы предлагаем властям рассмотреть возможность бесплатного снабжения граждан экспресс-тестами в рамках ОМС. Их стоимость ниже, а результат становится известен в ближайшее время», — отметил Андрей Медведев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава правительства РФМихаил Мишустинпоручил Федеральной антимонопольной службе проверить цены на ПЦР-тесты.