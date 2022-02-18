18 февраля 2022 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 21:28 — REGNUM Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом официально объявил о планах штата научиться сосуществовать с коронавирусом, относясь к нему, как к эндемическому вирусу. Это первый штат, который официально разработал план действий по переходу к нормальной жизни через два года после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о мировой пандемии. Калифорния откажется от карантина и ношения масок в пользу профилактики. Приказ об использовании масок в школах пока останется в силе. Но 28 февраля родителям дадут знать, когда учащиеся смогут их снять. Калифорния уже отменила требование о ношении масок в общественных местах, хотя в некоторых округах оно сохраняется.

Не нуждающийся в представлении вирус Василий Иванов © ИА REGNUM

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Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Вряд ли можно отказаться от ограничений, если приказ не распространяется на все округа», — отмечает paulallen585.

«Это касается всех округов. Каждый округ имеет право вводить свою собственную политику в дополнение к политике штата», — отвечает smellysockz.

«Ньюсом ведет хорошую игру. Однако он продолжает мучить детей, держа их в масках. Нам действительно нужно научиться жить с COVID, потому что он не исчезнет, но мы должны отменить приказы, чтобы дать людям возможность жить нормальной жизнью», — указывает tjg1.

«Мы должны устранить политиков, а не пендемию», — пишет sanity100.

Люди в масках на улицах США (сс) dmbosstone

«Вообще-то Калифорния не первая. Южная Дакота, Техас, Флорида и Айова придерживались такого подхода на протяжении большей части пандемии. Айова прекратила объявлять чрезвычайное положение до того, как Калифорния запаниковала из-за смены политического курса», — вспоминает thatoneguy64600.

«Знаменитости могут ходить на футбольные матчи, устраивать вечеринки и т. д. без масок, полностью игнорируя правила стадиона относительно COVID, в то время как персонал обязан это делать. Политики, как и знаменитости, постоянно нарушают те же самые правила, установленные для простых людей. Тем не менее дети этого штата по-прежнему вынуждены носить маски изо дня в день, по крайней мере, до конца месяца. Политикам должно быть стыдно, но они не стыдятся. Они ведут себя так, как будто имеют на это право. Я не знал, что вирусы могут отличить знаменитость от обычного нормального человека», — комментирует IansMom.

«Сегодня в Калифорнии ежедневно умирает в среднем больше людей, чем в июле прошлого года… но ведь дело в науке, верно? Почему эти ограничения не были сняты в прошлом году…» — спрашивает sharp_shooter.

«Может, у Калифорнии и броский «слоган», но здесь, в Техасе, мы научились «жить с» COVID в прошлом году, когда появились вакцины. Добро пожаловать на вечеринку!» — восклицает jsmith970.

«После двух лет удручающих неудач, уничтожения тысяч малых предприятий и траты несметных миллиардов, Ньюсом должен просто скопировать то, что делает ДеСантис во Флориде. Только так он сможет добиться чего-то хорошего…» — отмечает Beafreeman.

Рон Десантис Government of Florida

«Это не конец. Это начало… регулярного ограничения государством свобод. Это называется мягкий тоталитаризм», — уверен threemonkeys448.

«Вы чертовски правы, именно это и происходит, я надеюсь, что все здравомыслящие люди этой страны готовы к тому, что грядет, и это будет не так весело, как обычный образ жизни в маленьком городке США», — отвечает USAVETERAN.

«Первый штат, лол. Нет. Многие другие штаты были там уже несколько месяцев», — подчеркивает nasaengineer.

«Я мог бы избавить государство от полутора лет страданий, я сказал бы, что мы просто будем жить, как будто это плохой случай гриппа, что и было в реальности…» — считает kavik.

«Если вы думаете, что левые демократы не будут лгать и жертвовать людьми только ради политики, то откройте учебник истории, потому что они уже это сделали. Либеральное медицинское сообщество Калифорнии держало ВИЧ в секрете около 20 лет, чтобы ЛГБТ не подвергались стигматизации. Это дало ВИЧ время для того, чтобы перейти к натуралам, употребляющим наркотики внутривенно, а затем к нормальным людям через препараты крови. Затем он распространился по всей стране, что обошлось в огромную сумму в долларах и потерях жизней. И мы до сих пор платим», — объясняет Martus_Abdias_.

«Ньюсом будет переизбираться, так что он сейчас делает себе лицо», — указывает jw_.

Ранее ведущий американский эксперт по инфекциям Энтони Фаучи заявил, что Соединенным Штатам пора возвращаться к нормальной жизни, несмотря на риск заражений коронавирусом.

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