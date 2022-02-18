Челябинск, 18 февраля, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Челябинская область при необходимости готова принять беженцев, которые переедут в Россию из ДНР и ЛНР. Об этом заявили журналистам в пресс-службе облправительства.

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Такая работа началась по поручению губернатора региона Алексея Текслера. О готовности области уже уведомлено МЧС России. Под размещение беженцев могут выделить учреждения системы социальной защиты населения, дома отдыха и т.д. Перечень таких мест готовится вместе с региональным главком МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля в ДНР и ЛНР было объявлено о временной эвакуации населения. Она является добровольной.