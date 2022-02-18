Канберра, 18 февраля, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Зарплата курьеров и водителей Amazon в Новом Южном Уэльсе (юго-восток Австралии) увеличится в течение следующих трех лет на 40%. Это стало известно после того, как соответствующее решение было принято 18 февраля Комиссией по трудовым отношениям, передает телеканал Nine News.

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Согласно решению, владельцы-водители фургонов грузоподъемностью от 1,5 до 3 тонн будут получать $43,74 в час, а водители Amazon Flex будут иметь право на почасовую ставку в размере $37,80, что делает Новый Южный Уэльс первой юрисдикцией в мире, которая гарантирует водителям Amazon Flex минимальную ставку.

Новые правила оплаты труда будут вводиться поэтапно со следующего месяца в течение трех лет.

«Сегодняшнее решение станет долгожданным облегчением для этих водителей, их зарплата увеличится более чем на 40% в течение следующих трех лет, чтобы, наконец, дойти до нужного уровня после 15 лет застоя», — заявил секретарь профсоюза транспортных рабочих Нового Южного Уэльса и Квинсленда Ричард Олсен.