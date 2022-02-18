Улан-Батор, , 19:00 — REGNUM Монгольские эксперты продолжают обсуждать проект строительства газопровода «Союз Восток», который должен пройти по территории России, Монголии и Китая. Газопровод не только принесет дополнительные экономические выгоды, но и поможет стране ускорить газификации страны, — сообщил ИА REGNUM преподаватель Монгольского государственного университета Сосорбарамын Энхцэцэг.

Флаг Монголии

«В связи с кризисом на Украине и западными санкциями внешняя политика России с 2016 года активно развивается в Азии. Все крупные энергетические проекты ориентированы на Азию, многие из них будут реализованы.

Нет никаких сомнений в том, что газопровод «Союз Восток», который проходит через нашу страну, уже согласован, юридические вопросы решены. Поскольку и продавец (Россия), и покупатель (Китай) заранее договорились о маршруте трубопровода, можно считать, что Россия оперативно решила вопрос о транзите через нашу страну», — рассказывает Сосорбарамын Энхцэцэг.

Монгольский эксперт уверенна, что проект будет успешно реализован благодаря сотрудничеству двух стран и географическому расположению Монголии.

«Между двумя соседними странами сложилось сотрудничество ещё с XX века, кроме того, Россия является гарантом безопасности Монголии. Полагаю, что значение крупных энергетических проектов в инфраструктуре РФ будет достаточно высоким. У Монголии, участвующей в крупном региональном энергетическом проекте благодаря своему географическому расположению, появляются большие возможности для изменения структуры экономики.

Главное производство и обеспечение энергетики в странах Северо-Восточной Азии основано на потреблении природного газа, поэтому, если реализуется проект «Союз Восток», то появятся возможности интенсивного развития внутреннего потребления газа в Монголии», — подытожил Сосорбарамын Энхцэцэг.