София, , 18:43 — REGNUM Бюджетная комиссия Народного собрания (парламента) Болгарии увеличила финансирование проектов Болгарской академии наук (БАН) на 20 тыс. левов ($11,6 млн). Об этом 18 февраля сообщает БНР.

Деньги Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

Согласно официальной информации, соответствующие средства будут выделены из государственного бюджета при поддержке ряда коммерческих фондов.

«БАН получит необходимые средства в ближайшее время, парламент намерен и в дальнейшем способствовать развитию болгарской науки», — заявил председатель бюджетной комиссии высшего законодательного органа Болгарии Любомир Каримански.

При этом точная дата поступления денег на счета академии не указана.

Напомним, ранее сотрудники БАН пригрозили общенациональной акцией протеста в том случае, если болгарские власти не окажут структуре материальную помощь.

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