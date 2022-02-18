Москва, 18 февраля, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Российский актёр Павел Прилучный преподнёс бывшей супруге Агате Муцениеце подарок в виде кольца с бриллиантом. Информацию об этом приводит издание Womanhit 18 февраля.

Цитата из к/ф «Рубеж». Реж. Дмитрий Тюрин. 2017. Россия Павел Прилучный

Стоимость подобного украшения составляет более 1,5 млн рублей. Таким образом молодые люди спровоцировали слухи о возможном воссоединении.

Напомним, что Павел Прилучный и Агата Муцениеце состояли в браке с 2011 по 2020 год. В начале 2022 года поклонники артистов заподозрили их в воссоединении.