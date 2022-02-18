Москва, 18 февраля, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Запад всегда найдёт повод, чтобы попытаться ослабить Россию, а также Белоруссию, заявил 18 февраля по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко российский президент Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин и Мир

Владимир Путин «Санкции будут вводить в любом случае».

Он отметил, что сегодня поводом ввести антироссийские санкции стали «события на Украине» — повод Запад найдёт в любом случае.

Владимир Путин «Потому что цель в другом. Цель — затормозить развитие России и Белоруссии».

Российский президент назвал такие ограничительные меры «нелегитимными», а политику, используемую Западом против России и Белоруссии, — «недобросовестной конкуренцией».