Ижевск, 18 февраля, 2022, 18:22 — ИА Регнум. Из указа главы Удмуртии Александра Бречалова о введении режима повышенной готовности на территории региона исключен пункт о необходимости предъявлять QR-коды в общественных мест. Обновленный документ опубликован на портале правительства республики.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

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Напомним, ранее предъявить QR-код переболевшего или вакцинированного жители Удмуртии были обязаны при посещении концертных залов, кинотеатров, МФЦ (многофункциональных центров), фитнес-клубов, а также гостиниц. Система QR-кодов действовала в республике с конца сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее планировалось, что республиканские власти рассмотрят инициативу об отмене системы QR=кодов на территории Удмуртии с 19 февраля. Выступившая с данной инициативой вице-спикер Госсовета республики Надежда Михайлова отмечала, что сейчас ограничительная мера в виде QR-кодов потеряла свою актуальность.

Глава региона поддержал предложение об отмене кодов, напомнив, что смысл их введения ограничивал здоровых людей от больных. С приходом нового штамма коронавируса ситуация изменилась.

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