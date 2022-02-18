Подгорица, , 18:21 — REGNUM Министерство экономического развития Черногории подготовило законопроект о временном ограничении цен на основные продукты питания, сообщил министр Яков Милатович после заседания Социального совета.

Цены на продукты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общественный совет опубликовал выводы, призывающие депутатов парламента Черногории как можно скорее принять поправки к Закону об акцизах, которые ограничили бы рост цен на топливо.

«Минэкономразвития подготовило законопроект о временном ограничении некоторых цен, и мы впервые сможем иметь нормативную базу для этого, как еще один ответ, который в некоторых кризисных ситуациях у правительства есть. инструмент временного ограничения цен. Этот закон будет вынесен на общественное обсуждение уже на следующей неделе, и я надеюсь, что в ближайшее время он будет определен правительством, и как таковой он будет далее рассмотрен в парламенте», — заявил Милатович.