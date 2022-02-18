Казань, 18 февраля, 2022, 17:31 — ИА Регнум. В Татарии с 21 февраля ослабляют некоторые коронавирусные ограничения. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Персональный штрих-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Так, с понедельника, 21 февраля, в республике отменяется система QR-кодов в общественном транспорте и при посещении боулингов, компьютерных клубов. Также сняты ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время, передает «Бизнес-Онлайн».

Действовала система QR-коды в Татарии с 22 ноября 2021 года.

Ранее замглавы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявляла, что республиканские власти рассматривают вопрос об отмене ряда ограничений, введенных из-за эпидемиологической ситуации.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии привиты первым компонентом вакцины от коронавируса 2 млн 446 тыс. 602 жителя, вторым — 1 млн 907 тыс. 542 человека. Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет составляет 73%. Первичную иммунизацию против коронавируса прошли 1750 несовершеннолетних.

Читайте также: В Татарии уровень коллективного иммунитета к COVID-19 достиг 80%

Читайте также: На Среднем Урале не будут возвращать QR-коды