Петрозаводск, 18 февраля, 2022, 17:34 — ИА Регнум. В Республике Карелия отменили сразу несколько антиковидных ограничений, среди которых ограничение по числу участников траурной процессии и перевод на удаленный режим работы на предприятиях, где нет паспорта коллективного иммунитета. Об этом 18 февраля сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

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По его словам, несмотря на то, что коронавирус никуда не ушел, и отказываться от защитных масок пока рано, эпидемиологическая ситуация позволяет снять некоторые ограничения.

Так, теперь спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия, а также торжественные и траурные церемонии, можно проводить без ограничений по числу участников.

«Отменяем и ограничения по наполняемости залов в кинотеатрах, на концертах, в театрах, а также в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных объектах», — добавил Парфенчиков.

Кроме того, на тех предприятиях, где нет паспорта коллективного иммунитета, можно не переводить на дистант сотрудников старше 45 лет, которые не переболели коронавирусом и не вакцинированы.