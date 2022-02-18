Сотрудники магазинов Apple в США пытаются сформировать профсоюз
Вашингтон, 18 февраля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. В США сотрудники Apple пытаются организовать профсоюз, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
Tech.everyeye.it
Apple
Сотрудники по меньшей мере двух розничных магазинов Apple заручились поддержкой крупных национальных профсоюзов и готовятся в ближайшее время подать документы в Национальный совет по трудовым отношениям (NLRB).
При этом еще шесть магазинов ведут подобные переговоры, но пока что продвинулись не так далеко для объединения в профсоюз.
Напомним, что ранее сотрудники американской компании Amazon в США также попытались объединиться в профсоюз.