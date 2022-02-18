Москва, 18 февраля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. Одна из причин того, что китайский юань смог повысить свою долю в международных расчетах, связана со стабильность его курса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 февраля заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

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«Экономика Китая по своим масштабам уже приближается к экономике ЕС. Китай обладает самыми большими в мире международными резервами. Китайские экспортеры не только занимают лидирующие позиции на мировых рынках, но и отлично ориентируются в мировой конъюнктуре, — сказала Воронкова. — Даже в 2020 году на фоне общего спада Китай сумел нарастить свой экспорт на 1 процентный пункт за счет расширения зарубежных поставок медицинских товаров. Всё это факторы стабильности курса китайской валюты и роста ее привлекательности для нерезидентов».

Экономист подчеркнула, что международная востребованность китайских товаров подтверждается тем, что с момента вступления в ВТО китайский экспорт увеличился на 11 процентных пунктов только за 2021 год, а объем внешней торговли КНР за 2021 год вырос более чем на 30%.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Воронкова рассказала о том, что юань — одна из немногих валют, которая упрочила свои позиции в мировой торговле в XXI столетии.