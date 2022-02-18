Петрозаводск, 18 февраля, 2022, 17:23 — ИА Регнум. В коронавирусных больницах Республики Карелия находятся 1130 пациентов, и состояние большинства из них — 94.51% — медиками оценивается как средней степени тяжести. Об этом 18 февраля сообщил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Личная страница в «ВК» Михаила Охлопкова Республиканская инфекционная больница Карелии

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По его данным, за прошедшие сутки выявлены 912 инфицированных (125 — дети), что на 89 человек меньше, чем сутками ранее. Большинство из зараженных 866 (94,9%) не были привиты от коронавируса.

«В ковидных стационарах получают лечение 1130 пациентов, в состоянии средней тяжести — 1068 человек, в тяжёлом — 54 (из них непривитых — 50)», — отметил Охлопков уточнив, что в в отделениях ИТАР врачи борются за жизнь восьми крайне тяжёлых больных.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 117 009 жителей, в том числе 15 234 ребёнка. Из них выздоровели с начала пандемии 108 559 человек (14 411 детей), в том числе за последние сутки — 995 из ранее зараженных. Умерло 1377 заболевших жителей, в том числе четыре летальных случая были зарегистрированы в республике 17 февраля.