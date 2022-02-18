Красногорск, 18 февраля, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Подмосковье снизился на 5,2%. Об этом 18 февраля сообщает оперативный штаб по профилактике коронавируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По состоянию на 18 февраля этот показатель составляет 61,3%. Неделей ранее, 11 февраля, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу на территории Подмосковья был зафиксирован на уровне 66,5%.

Согласно официальной информации, всего с начала пандемии на территории региона прививку первым компонентом вакцины от коронавируса сделали 5 167 160 человек. Полный курс вакцинации прошли 4 983 224 гражданина.