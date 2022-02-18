Вашингтон, 18 февраля, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Сервис Spotify заплатил за эксклюзивные права на подкаст The Joe Rogan Experience комика Джо Рогана не менее $200 млн. Об этом 18 февраля сообщает Daily Mail.

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Как отмечает издание, стоимость оказалась в два раза больше, чем изначально было заявлено рядом СМИ. При этом из-за скандала, связанным с подкастом Рогана, Spotify планирует выделить ещё $100 млн для работы над устранением его последствий.

ИА REGNUM напоминает, что во время одного из выпусков подкаста Рогана приглашённый врач высказался по поводу идей вакцинации и ношения масок — он назвал их следствием «массового психоза». После этого общественность, в том числе деятели культуры, раскритиковали Рогана и сервис Spotify за «дезинформацию» относительно коронавируса.