Тамбов, 18 февраля, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В Тамбовской области за последние сутки были госпитализированы 104 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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18 февраля выявлено 1378 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 больше, чем сутками ранее. Всего в области был зарегистрирован 87 тыс. 871 носитель вируса.

После выздоровления были выписаны 67 тыс. 593 пациента, в том числе 922 человека — за последние сутки.

За весь период скончался 2071 человек. Подтверждено десять новых летальных случаев за последние сутки.