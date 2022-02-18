Москва, 18 февраля 2022, 16:16 — REGNUM Бизнес, шахматы и мафия: ко Дню защитников отечества рассказываем о восьми книгах с мужским характером. С каждой книгой — идея подарка по теме: от бутылочки лимончелло до билета в кунсткамеру.
Cosa Nostra. История сицилийской мафии (Джон Дикки)
«Не было доброй мафии, которая вдруг «испортилась» и озлобилась. Мир менялся, а сицилийская мафия лишь адаптировалась к этим переменам; сегодня она — та же, какой была при возникновении: тайное общество, добивающееся власти и богатства через культивирование искусства безнаказанного убийства». Как зародился и распространился по миру «особый» сицилийский семейный бизнес, — рассказывает британский историк Джон Дикки. Дополните грандиозный нон-фикшн о мафии бутылочкой лимончелло, — и запоминающийся подарок готов.
Искусство мужского вязания. Трикотажная одежда: классическая или крутая. Первое практическое пособие по вязанию на спицах полного мужского гардероба со схемами, выкройками, инструкциями и видеоуроками (Торстен Дуит)
Моток ниток, крутые спицы и эта книга — лучший подарок для мужчины-рукодельника. Немецкий дизайнер Торстен Дуит создал революционный самоучитель по искусству мужского вязания. Внутри — подробное руководство, которое поможет связать классные мужские вещи, от носков до кардигана, от снуда до рюкзака. Каждая модель представлена в двух вариантах — классическом и убер-стильном. В довершение Дуит советует, как подобрать оптимальные инструменты и пряжу.
Хочу в геймдев! Основы игровой разработки для начинающих (Вячеслав Уточкин, Константин Сахнов)
Если сын, брат, муж, друг, парень, — подставьте нужное, — мечтает делать компьютерные игрушки, но не знает, с чего начать, подарите ему эту книгу. С ней профессиональный путь игрового разработчика, он же — гейм девелопер, станет понятной дорожной картой. Откуда брать идеи для игр, кому их продавать, как грамотно представлять задумку инвесторам и как не допускать типичных промахов новичка — все о том, как работает индустрия геймдева, заботливо собрано в одной книге. Дополните подарок обучающим онлайн-курсом, и счастью нео-разработчика не будет предела.
Великий Китайский Файрвол. Как создать собственный интернет и управлять им (Джеймс Гриффитс)
Захватывающее и познавательное исследование о том, как Китай прижал к ногтю всея интернет в стране, что думают об этом на Западе и насколько реальна подобная перспектива в России. Журналист с международным опытом Джеймс Гриффитс подробно рассказывает, как строили новую Великую китайскую стену и возможно ли эту «стену» взять и обвалить. Что подарить вместе с книгой… Как насчет мобильника с 5G, похода в китайский ресторан или чего угодно с Алиэкспресс?
Жизнь и шахматы. Моя автобиография (Анатолий Карпов)
Необязательно знать, как ходит конь или ферзь, чтобы листать страницы этой книги до утра. Мемуары международного гроссмейстера, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова гарантировано захватят внимание и не отпустят до последней страницы. Здесь есть все: накал страстей, мощные соперники, интриги советских аппаратчиков, заграница во времена, когда большинству было нельзя, и отражение целой эпохи. Ну и шахматы, конечно, шахматы: сложнейшие партии, отношения с Бобби Фишером, борьба с Корчным и Каспаровым. Книга станет классным подарком сама по себе или в комплекте с шахматной доской и фигурами.
История ИП (Илья Пискулин)
Уроки предпринимательства от того, кто не раз запускал бизнес, банкротился и начинал все сначала. Илья Пискулин занялся предпринимательством в 22. После побед, провалов, работы в найме, увольнения, остановки сердца и личной драмы Пискулин таки добился успеха: его компания DeVision признана один из лидеров СНГ в области проектирования. В этой книге предприниматель поведал о своих бизнес-экспериментах: удачных и тех, что провалились. В каждой главе — практические советы бизнесменам. Книга плюс приглашение на открытую лекцию ее автора, чем не подарок начинающему предпринимателю.
Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни (Ричард Шеперд)
Младенец с нарушением обмена веществ. Надышавшийся угарным газом подросток. Мужчина, погибший дома при таинственных обстоятельствах. 60-летняя жертва семейного насилия. Все они умерли раньше срока — и стали объектами исследования самого знаменитого судмедэксперта Великобритании Ричарда Шеперда. В книге Шеперд приглашает смельчаков посмотреть в глаза старости и собственным страхам и рассказывает, как уберечься от опасностей, поджидающих человека на разных этапах жизни. Чем дополнить такой подарок? Разве что билетом в кунсткамеру. Бу!
Oculus. Как создать лучшую в мире VR компанию и потерять все (Блейк Дж. Харрис)
Крутые идеи, невероятные взлеты и резкие падения, удачные изобретения и провальные сделки: как одному из самых обаятельных гиков кремниевой долины удалось создать и потерять лучшую в мире VR компанию? В этой книге журналист Блейк Дж. Харрис делится своей версией сумасшедшего успеха и неудач Oculus и ее создателя Палмер Лаки — гения-самоучки и рьяного поклонника Дональда Трампа. С Oculus дарим Oculus. Или билет на аттракционы VR.