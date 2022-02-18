Москва, , 16:16 — REGNUM Бизнес, шахматы и мафия: ко Дню защитников отечества рассказываем о восьми книгах с мужским характером. С каждой книгой — идея подарка по теме: от бутылочки лимончелло до билета в кунсткамеру.

Книги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Cosa Nostra. История сицилийской мафии (Джон Дикки)

Обложка книги «Cosa Nostra. История сицилийской мафии» (Джон Дикки)

«Не было доброй мафии, которая вдруг «испортилась» и озлобилась. Мир менялся, а сицилийская мафия лишь адаптировалась к этим переменам; сегодня она — та же, какой была при возникновении: тайное общество, добивающееся власти и богатства через культивирование искусства безнаказанного убийства». Как зародился и распространился по миру «особый» сицилийский семейный бизнес, — рассказывает британский историк Джон Дикки. Дополните грандиозный нон-фикшн о мафии бутылочкой лимончелло, — и запоминающийся подарок готов.

Искусство мужского вязания. Трикотажная одежда: классическая или крутая. Первое практическое пособие по вязанию на спицах полного мужского гардероба со схемами, выкройками, инструкциями и видеоуроками (Торстен Дуит)

Обложка книги «Искусство мужского вязания. Трикотажная одежда: классическая или крутая. Первое практическое пособие по вязанию на спицах полного мужского гардероба со схемами, выкройками, инструкциями и видеоуроками» (Торстен Дуит)

Моток ниток, крутые спицы и эта книга — лучший подарок для мужчины-рукодельника. Немецкий дизайнер Торстен Дуит создал революционный самоучитель по искусству мужского вязания. Внутри — подробное руководство, которое поможет связать классные мужские вещи, от носков до кардигана, от снуда до рюкзака. Каждая модель представлена в двух вариантах — классическом и убер-стильном. В довершение Дуит советует, как подобрать оптимальные инструменты и пряжу.

Хочу в геймдев! Основы игровой разработки для начинающих (Вячеслав Уточкин, Константин Сахнов)

Обложка книги «Хочу в геймдев! Основы игровой разработки для начинающих» (Вячеслав Уточкин, Константин Сахнов)

Если сын, брат, муж, друг, парень, — подставьте нужное, — мечтает делать компьютерные игрушки, но не знает, с чего начать, подарите ему эту книгу. С ней профессиональный путь игрового разработчика, он же — гейм девелопер, станет понятной дорожной картой. Откуда брать идеи для игр, кому их продавать, как грамотно представлять задумку инвесторам и как не допускать типичных промахов новичка — все о том, как работает индустрия геймдева, заботливо собрано в одной книге. Дополните подарок обучающим онлайн-курсом, и счастью нео-разработчика не будет предела.

Великий Китайский Файрвол. Как создать собственный интернет и управлять им (Джеймс Гриффитс)

Обложка книги «Великий Китайский Файрвол. Как создать собственный интернет и управлять им» (Джеймс Гриффитс)

Захватывающее и познавательное исследование о том, как Китай прижал к ногтю всея интернет в стране, что думают об этом на Западе и насколько реальна подобная перспектива в России. Журналист с международным опытом Джеймс Гриффитс подробно рассказывает, как строили новую Великую китайскую стену и возможно ли эту «стену» взять и обвалить. Что подарить вместе с книгой… Как насчет мобильника с 5G, похода в китайский ресторан или чего угодно с Алиэкспресс?

Жизнь и шахматы. Моя автобиография (Анатолий Карпов)

Обложка книги «Жизнь и шахматы. Моя автобиография» (Анатолий Карпов)

Необязательно знать, как ходит конь или ферзь, чтобы листать страницы этой книги до утра. Мемуары международного гроссмейстера, чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова гарантировано захватят внимание и не отпустят до последней страницы. Здесь есть все: накал страстей, мощные соперники, интриги советских аппаратчиков, заграница во времена, когда большинству было нельзя, и отражение целой эпохи. Ну и шахматы, конечно, шахматы: сложнейшие партии, отношения с Бобби Фишером, борьба с Корчным и Каспаровым. Книга станет классным подарком сама по себе или в комплекте с шахматной доской и фигурами.

История ИП (Илья Пискулин)

Обложка книги «История ИП» (Илья Пискулин)

Уроки предпринимательства от того, кто не раз запускал бизнес, банкротился и начинал все сначала. Илья Пискулин занялся предпринимательством в 22. После побед, провалов, работы в найме, увольнения, остановки сердца и личной драмы Пискулин таки добился успеха: его компания DeVision признана один из лидеров СНГ в области проектирования. В этой книге предприниматель поведал о своих бизнес-экспериментах: удачных и тех, что провалились. В каждой главе — практические советы бизнесменам. Книга плюс приглашение на открытую лекцию ее автора, чем не подарок начинающему предпринимателю.

Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни (Ричард Шеперд)

Обложка книги «Семь возрастов смерти. Путешествие судмедэксперта по жизни» (Ричард Шеперд)

Младенец с нарушением обмена веществ. Надышавшийся угарным газом подросток. Мужчина, погибший дома при таинственных обстоятельствах. 60-летняя жертва семейного насилия. Все они умерли раньше срока — и стали объектами исследования самого знаменитого судмедэксперта Великобритании Ричарда Шеперда. В книге Шеперд приглашает смельчаков посмотреть в глаза старости и собственным страхам и рассказывает, как уберечься от опасностей, поджидающих человека на разных этапах жизни. Чем дополнить такой подарок? Разве что билетом в кунсткамеру. Бу!

Oculus. Как создать лучшую в мире VR компанию и потерять все (Блейк Дж. Харрис)

Обложка книги «Oculus. Как создать лучшую в мире VR компанию и потерять все» (Блейк Дж. Харрис)

Крутые идеи, невероятные взлеты и резкие падения, удачные изобретения и провальные сделки: как одному из самых обаятельных гиков кремниевой долины удалось создать и потерять лучшую в мире VR компанию? В этой книге журналист Блейк Дж. Харрис делится своей версией сумасшедшего успеха и неудач Oculus и ее создателя Палмер Лаки — гения-самоучки и рьяного поклонника Дональда Трампа. С Oculus дарим Oculus. Или билет на аттракционы VR.