В Архангельской области ковид-вакцинацию прошли девять подростков
Архангельск, 18 февраля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. В Архангельской области вакцинацию от ковида завершили девять подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.
Правительство Бурятии
«Спутник М»
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»
«Всего в регионе первый этап вакцинации прошли 528 559 человек, полный вакцинальный комплекс получили 506 005 человека», — отметили в ведомстве.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области коронавирус выявили у 3031 человека.