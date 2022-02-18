Чебоксары, 18 февраля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В четырёх городах Чувашии, где средние классы учатся в дистанционном режиме, продлят данный формат ещё на неделю. Соответствующее решение принято 18 февраля на заседании оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в администрации главы республики.

Cap.ru Заседание оперативного штаба в Чувашии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Власти отмечают, что для дальнейшего улучшения поддержано предложение о продлении дистанционного формата обучения для учащихся 5−8 классов в четырёх городах: Чебоксарах, Новочебоксарске, Канаше и Шумерле.

«Сегодня мы можем очень осторожно говорить о том, что в целом наблюдаем за некой стабилизацией ситуации. В этой связи видится целесообразным ещё на одну неделю продлить действующие ограничения», — предложил глава Чувашии Олег Николаев.

По его словам, нельзя расслабляться «раньше времени». С этим предложением сохранились остальные члены оперативного штаба.

Отметим, что 14 февраля вернулись к очному обучению ученики начальных классов и старшеклассники школ Чебоксар и Новочебоксарска. В то же время в Канаше и Шумерле перевели на «дистант» учеников 5 — 8 классов.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 70 152 случая заражения коронавирусом, выздоровели 51 925 человек, умерли 4334 пациента с коронавирусом.