Ташкент, , 15:17 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 февраля провел совещание по дальнейшему реформированию таможни и преобразованию ее в сферу, свободную от коррупции. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев Kremlin.ru

На совещании перед Государственным таможенным комитетом, Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций и Министерством финансов Узбекистана поставлена задача полностью цифровизировать таможенные услуги.

«Также даны указания касательно приема кандидатов на службу на основе открытого конкурса, ротации сотрудников, декларирования их доходов и имущества», — говорится в сообщении.

На совещании также отмечалось, что для предупреждения коррупции особое внимание следует уделить материальному обеспечению и социальной защите сотрудников.

«Так, в зависимости от результатов работы таможенникам будет выплачиваться надбавка к заработной плате, будут введены надбавки за службу на отдаленных и загруженных постах», — говорится в сообщении.