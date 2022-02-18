Астрахань, 18 февраля, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Астраханской области за последние сутки был госпитализированы 87 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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18 февраля выявлено 799 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона был выявлен 103 тыс. 181 положительный результат исследования.

За весь период наблюдения 87 тыс. 373 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 798 — за последние сутки.

За весь период скончались 2774 человека. Подтверждено пять новых летальных случаев за последние сутки.