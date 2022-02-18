Ульяновск, 18 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное количество вылечившихся от ковида. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 18 февраля, в Ульяновской области переболели ковидом 136 738 человек, в том числе за последние сутки выздоровели 1489 человек.

Количество вылечившихся восьмые сутки подряд варьируется от 1489 до 1509. В целом доля выздоровевших составляет 89,86%.

Жертв пандемии стало больше: за последние сутки от ковида умерли 13 человек, всего в регионе скончались 4197 пациентов с коронавирусом. Уровень смертности составил 2,76%.

Напомним, что Ульяновской области сформирована рабочая группа для повышения эффективности оказания медпомощи пациентам с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области 17 февраля госпитализировали 108 пациентов с коронавирусом и подтверждено 1395 случаев заражения коронавирусом. Всего официально выявлено 152 176 заболевших ковидом.